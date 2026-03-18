Власти Сургута признали проблему с уборкой тротуара и проезда у больницы на улице Губкина

В Сургуте парковка и тротуар у больницы на улице Губкина оказались завалены снегом: проезд для легковых автомобилей затруднен, а пешеходам приходится выходить на проезжую часть. На состояние участка пожаловался местный житель Антон М.

«А вы в курсе, как почистили парковку у больниц на Губкина, это плевок в граждан, или уже норма бытия? Не каждый паркетник залезет на эти горы, не говоря уж о подавляющем большинстве легковушек. И тротуар не чищен с начала зимы, в итоге дети и взрослые идут по проезжей части», ‒ написал сургутянин в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В ответ на жалобу власти Сургута согласились, что парковка и тротуар очищены не полностью.

«Уборка парковки и тротуаров у больницы на улице Губкина выполнена не в полном объеме. Снежные валы и гололед действительно затрудняют проезд легковых автомобилей и вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть», ‒ сообщили представители мэрии.

По словам администрации, работы по расчистке продолжат в ближайшее время. Основная сложность ‒ припаркованные автомобили, из-за которых техника не может зайти на территорию.

В мэрии уточнили, что по мере освобождения парковочных мест уборку завершат. Также рассматривается возможность провести работы без ущерба для оставленных автомобилей.