Прокуратура Югры вернула жительнице Сургута списанную пенсию по инвалидности

Прокуратура Югры добилась возврата денег жительнице Сургута, с пенсии по инвалидности которой незаконно списали средства. После вмешательства надзорного ведомства ей вернули удержанные деньги, а исполнительные производства закрыли.

Проверку провели после обращения сургутянки. Она получает пенсию по инвалидности, размер которой не превышал прожиточный минимум.

Из-за открытых исполнительных производств по кредитным выплатам женщина обратилась к судебным приставам с заявлением о сохранении дохода в размере прожиточного минимума. Это заявление удовлетворили. Однако затем соответствующее постановление не направили в банк, из-за чего с ее пенсии неправомерно взыскали деньги.

Прокуратура внесла представление руководителю управления ФССП по Югре. Его рассмотрели и удовлетворили. После прокурорской проверки заявительнице вернули деньги, отменили ограничения, а виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.