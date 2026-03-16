​Горводоканал Сургута предупредил об отключениях холодной воды и ухудшении ее качества с 16 по 22 марта

В Сургуте с 16 по 22 марта пройдут плановые работы, из-за которых в ряде домов возможно ухудшение качества холодной воды, а по отдельным адресам ресурс временно отключат. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на «Горводоканал» Сургута. Работы затронут сети транзитных организаций, а не сети СГМУП «ГВК». По данным предприятия, перебои коснутся части домов в микрорайонах Энергетиков, Геологов и на Черном мысу, а также ряда адресов на улицах Пушкина, Островского, Декабристов и Дзержинского.

Под отключение попадут не только жилые дома, но и нежилые объекты. В их числе детские сады, школы, магазины, спортивный комплекс, музей и другие организации.

Для части горожан отключения запланированы на ночное время — с 23:00 до 6:00. Однако по некоторым адресам холодной воды не будет днем, с 9:00 до 16:00.

Полный список домов и учреждений с датами и временем отключений опубликован в паблике «Горводоканала» в VK.