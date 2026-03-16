Конкурс на застройку микрорайона 27-А в Сургуте приостановили после обращения

Конкурс на комплексное развитие микрорайона 27-А в Сургуте был приостановлен после обращения одного из потенциальных участников. Жалоба в УФАС по ХМАО-Югре поступила от ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», входящего в группу компаний «Сибпромстрой».

По информации на конец прошлой недели, УФАС по ХМАО-Югре доводы заявителя не принял и признал жалобу необоснованной, однако выдал предписание администрации Сургута об устранении нарушений. О каких именно нарушениях идет речь ‒ не уточнялось.

Что касается самого обращения со стороны структуры «Сибпромстроя», то, по мнению заявителя, администрация Сургута необоснованно включила в документацию конкурсные условия, которые не предусмотрены действующим законодательством, не являются необходимыми и соразмерными цели конкурса, ограничивают круг потенциальных участников торгов и могут повлечь ограничение конкуренции. Речь идет о следующих требованиях:

– наличие опыта строительства объектов жилищного строительства и установленный минимальный его объем;

– наличие опыта строительства объектов образования;

– подтверждение наличия финансовых средств на банковском счете, необходимых для расселения граждан.

В ГК «Сибпромстрой» считают, что такие условия конкурса дают преимущество крупным федеральным игрокам и существенно ограничивают число потенциальных участников.

Жалоба в Ханты-Мансийском УФАС рассмотрели 10 марта 2026 года, однако результаты пока официально не были обнародованы (по состоянию на конец прошлой недели), а торги остаются приостановленными.

В случае если УФАС признает аргументы «Сибпромстроя» весомыми, администрации Сургута придется изменить условия конкурса и объявить его повторно.

Кроме того, в руководстве группы компаний «Сибпромстрой» отдельно обращают внимание на сам формат проведения торгов. Они объявлены в форме конкурса, тогда как, по мнению компании, более справедливой формой был бы аукцион, при котором победителем становится участник, предложивший наибольшую стоимость за лот. Такой формат, по мнению представителей застройщика, более понятен, прозрачен и выгоден для бюджета.

К примеру, в Тюмени на сегодняшний день прошло уже не менее 27 торгов на комплексное освоение территорий, и все они – без исключения – проводились именно в форме аукционов.

Напомним, конкурс на КРТ микрорайона 27-А Сургута (квартал КСК «Геолог») стартовал 9 февраля. В течение максимум 15 лет инвестор должен будет снести расположенный здесь частный сектор, а на его месте построить высотные дома, социальные объекты и благоустроить два сквера.

Кроме того, на днях стало известно о победе группы компаний «Сибпромстрой» в конкурсе на застройку Ядра центра Сургута. Ранее соучредитель компании Николай Сторожук публично заявлял о готовности застройщика выйти на рынок жилья премиум-класса, а также о наличии у ГК «Сибпромстрой» необходимых для этого ресурсов.