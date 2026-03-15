Тарифы на коммунальные услуги в Югре вырастут дважды в 2026 году

В администрации Сургута уточнили порядок изменения тарифов на коммунальные услуги в 2026 году. Повышение платы для жителей округа произойдет дважды – с 1 января и с 1 октября, при этом рост будет ограничен установленными федеральными индексами.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры завершена тарифная кампания по установлению тарифов на коммунальные услуги на 2026 год в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (децентрализованная зона), газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – коммунальные услуги)», – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства России, средний индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе с 1 января составил 1,7% по отношению к декабрю 2025 года. Это связано, в частности, с увеличением ставки НДС с 20% до 22%.

Второй этап повышения ожидается с 1 октября – в среднем на 10,7% к январю 2026 года.

При этом предельно допустимое отклонение для отдельных муниципалитетов может достигать 10,6%. Таким образом, максимальный индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в отдельных городах округа с октября не должен превышать 21,3%.

Постановлением губернатора Югры для всех муниципальных образований установлены предельные индексы: с 1 января – 1,7%, с 1 октября – от 10,7% до 15,4%. При этом в среднем по округу рост платежей не превысит федеральный показатель в 10,7%.

В администрации пояснили, что размер тарифов формируется исходя из технико-экономических показателей коммунальной инфраструктуры в каждом муниципалитете. На стоимость услуг влияют эффективность оборудования, вид и стоимость топлива, протяженность сетей, уровень автоматизации систем, а также наличие инвестиционных программ модернизации.

Рост тарифов с октября связан в том числе с повышением цен на ресурсы естественных монополий – газ и электроэнергию, уровнем прогнозной инфляции, увеличением заработных плат до уровня МРОТ и сокращением объемов реализации коммунальных услуг.

При этом для ограничения роста платежей для населения будут применяться меры социальной поддержки. В частности, предусмотрена дополнительная поддержка при оплате электроэнергии, механизмы компенсации выпадающих доходов поставщиков в децентрализованных зонах электроснабжения, а также снижение уровня платы за отдельные услуги в некоторых муниципалитетах за счет бюджетных средств.

Контроль за правильностью применения тарифов осуществляет Региональная служба по тарифам Югры.

Жители округа также могут рассчитывать на субсидии, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в доходе семьи. Консультации по вопросам социальной поддержки можно получить по телефону единой горячей линии контакт-центра – номеру: 8-800-301-44-43. Прием вопросов на единую горячую линию осуществляется с 09:00 до 21:00 часов ежедневно.

Ранее стало известно, что ФАС России выявила более 100 млрд рублей экономически необоснованных расходов в тарифах на коммунальные услуги.