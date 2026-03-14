​ В Сургуте спасли девочку с критическим поражением аортального клапана

Врачи Окружного кардиоцентра в Сургуте провели сложную операцию десятилетней девочке с тяжелым поражением сердца. У ребенка обнаружили практически полностью разрушенный аортальный клапан, а состояние аорты врачи сравнили с сосудом пожилого человека. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Ребенок поступил в детскую кардиохирургию без жалоб, но с полностью разрушенным аортальным клапаном. <…> Первым отклонения заподозрил педиатр в поликлинике. На приеме врач услышал шум в сердце и направил ребенка на обследование в Кардиоцентр. Только по результатам УЗИ удалось выявить опасную патологию – критическое поражение аортального клапана. Градиент давления превышал норму в пять раз», – говорится в сообщении.

Для спасения пациентки команда детских кардиохирургов впервые в Югре выполнила сложную операцию – защищенный Росс-Конно. Пораженный аортальный клапан заменили собственным клапаном легочной артерии ребенка, а в легочную позицию имплантировали гомографт – биологический протез.

Как пояснил заведующий детским кардиохирургическим отделением ОКД, главный детский кардиохирург Югры Пётр Лазарьков, такой метод позволяет избежать повторной операции в будущем: новый клапан будет расти вместе с ребёнком.

Кроме того, девочке не потребуется пожизненно принимать антикоагулянты, а в будущем она сможет вести полноценную жизнь и даже стать мамой.

Операция прошла успешно, пациентка уже выписана из больницы.

В департаменте здравоохранения отметили, что заболевание удалось выявить еще до появления симптомов благодаря экспертному ультразвуковому исследованию. Врачи напоминают, что регулярные обследования сердечно-сосудистой системы у детей позволяют вовремя обнаружить опасные патологии и начать лечение.