В Центре охраны материнства и детства Сургута подвели итоги работы за 2025 год

За 2025 год врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте оказали хирургическую помощь более чем трем тысячам детей. За год врачи провели свыше 2,5 тысячи операций и диагностических вмешательств, включая сложные и экстренные случаи, сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

В детском хирургическом отделении №1 помощь оказали более чем 660 пациентам. Около 74% обращений были экстренными. Всего здесь пролечили более 640 детей и выполнили свыше 490 операций.

«Мы наблюдаем качественную трансформацию нашей работы: при небольшом снижении общего количества вмешательств (на 5,2%), значительно выросла доля сложных, специализированных операций, в частности – нейрохирургических. Особая гордость – рост видеоэндоскопических вмешательств на 23,5% по сравнению с 2024 годом. Это означает, что операции становятся менее травматичными, а восстановление маленьких пациентов – более быстрым», – указала Белоцерковцева в своих соцсетях.

В детском хирургическом отделении №2 за год пролечили более 1 100 детей. Хирурги прооперировали свыше 700 пациентов, выполнив более 800 операций и около 200 цистоскопий.

«В этом году мы зафиксировали снижение количества пациентов с плановыми заболеваниями (грыжи, крипторхизм, варикоцеле и другие урологические патологии). Это позволяет нам еще более точечно и эффективно работать с каждым случаем», – добавила президент медучреждения.

Наиболее высокая нагрузка традиционно приходится на детское хирургическое отделение №3, где оказывают экстренную помощь. За год здесь выписали более 1 550 пациентов, а специалисты провели около 1 200 операций.