В Сургуте нашли подростка, устроившего погром на остановке

В Сургуте нашли подростка, который осенью прошлого года повредил остановочный павильон на улице Энергетиков. Об этом сообщили в администрации города.

«Ситуация произошла осенью прошлого года. На камерах видеонаблюдения видно, как один из подростков намеренно ломает конструкции остановки по улице Энергетиков. Полиция идентифицировала личность несовершеннолетнего, правонарушитель поставлен на профилактический учет», − говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что большинство остановок в городе оборудованы камерами видеонаблюдения. Они работают круглосуточно и фиксируют возможные правонарушения, а записи при необходимости передаются в полицию.

Власти также отметили, что за подобные действия может наступить административная или уголовная ответственность.