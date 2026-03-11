Эксперты рассказали, как изменился спрос на покупку и аренду недвижимости в Сургуте после корректировки ипотечных программ

В Сургуте декабрь 2025 года стал рекордным по числу сделок с недвижимостью на фоне ажиотажа вокруг изменений условий льготной ипотеки. В январе активность на рынке ожидаемо снизилась, однако по сравнению с прошлым годом спрос остается высоким. При этом отмена части льготных программ и корректировка условий привели к замедлению продаж новостроек и перераспределению интереса покупателей в сторону вторичного жилья. Об этом рассказали siapress.ru представители сургутского филиала компании «Этажи».

Руководитель филиала «Этажей» Константин Сыпко отметил, что декабрь оказался рекордным по количеству проведенных сделок.

«Декабрь 2025 года оказался рекордным по количеству пройденных сделок на фоне появившейся информации об изменении условий по семейной ипотеке», − сообщил он.

По его словам, в начале 2026 года темпы спроса снизились по сравнению с декабрем, однако в годовом выражении рынок демонстрирует рост.

«Если говорить январь к январю 2025 года, динамика по броням проходит примерно где-то в два раза больше, чем это было в январе прошлого года. В среднем январь за свои 15 рабочих дней прошел на уровне сентября-августа 2025 года», − пояснил Сыпко.

Эксперт подчеркнул, что интерес к новостройкам в январе оставался высоким, однако с февраля ситуация изменилась.

«После внедренных изменений, уже начиная с февраля, мы видим значительное замедление темпов по входящим потокам. Спрос на покупку новостроек заметно снизился − примерно в два раза по сравнению с горячими месяцами высокого спроса. Сейчас темпы февраля сопоставимы с июнем-июлем 2025 года», − отметил он.

При этом на рынке по-прежнему фиксируют перераспределение интереса в сторону вторичного жилья.

«Если оценивать первые восемь дней февраля к первым восьми дням задаточной активности в четвертом квартале, то мы видим прирост задаточной активности примерно на 10-15%. Скорее всего, спрос постепенно перераспределяется в сторону вторичного рынка недвижимости», − добавил Сыпко.

Значительную роль в декабрьском всплеске ипотечной активности сыграли льготные программы. Руководитель ипотечного департамента филиала «Этажей» Лилия Петухова сообщила, что по информации сервиса «Домклик» доля льготной ипотеки в России в декабре 2025 года достигала 77% от всех ипотечных выдач.

При этом доминирующую роль в структуре льготных программ занимала семейная ипотека.

«Семейная ипотека в структуре льготных программ занимает доминирующее положение − примерно 80% от всех льготных программ. Это означает, что именно семейная ипотека внесла ключевой вклад в общий рост ипотечных сделок», − отметила эксперт.

По ее словам, в Югре льготные программы также активно применяются. С января 2026 года семейная ипотека на вторичное жилье появилась в перечне городов региона. Хотя точных региональных данных по доле семейной ипотеки нет, специалисты отмечают ее ключевую роль в структуре ипотечного рынка.

«Доля ипотечных сделок в регионе высока и достигает 42%, а именно льготные программы, прежде всего семейная ипотека, являются основным драйвером ипотечного рынка. По России рост выдач семейной ипотеки в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил около 200%», − пояснила Петухова.

Можно утверждать, подчеркивает спикер, что семейная ипотека значительно усилила свою роль в ипотечных сделках в регионе и способствовала росту общей активности, в том числе на вторичном рынке.

При этом, на рынке аренды жилья январь стал наименее продуктивным месяцем. Руководитель департамента аренды филиала «Этажей» Валерия Сотник объяснила это несколькими причинами.

«Месяц январь оказался наименее продуктивным в плане аренды недвижимости. В первую очередь это обусловлено отсутствием юридических лиц в городе, поскольку в декабре многие компании прекратили контракты и уехали», − сообщила она.

Дополнительным фактором стало большое количество праздничных дней.

«Этот фактор оказал определенное влияние на объем входящих заявок по аренде», − пояснила эксперт.

Также на рынок повлияла перегрузка предложением: часть объектов, которые не удалось продать в 2024-2025 годах из-за высокой ключевой ставки, собственники перевели в сегмент аренды.

«В результате наблюдается дисбаланс − спрос ниже предложения», − указала Сотник.

Кроме того, многие участники рынка ожидали изменений ипотечной политики с 1 февраля и перераспределили свои решения.

«Освобождалось арендное жилье, что увеличило товарный запас, и одновременно активнее оформлялись ипотечные кредиты», − добавила она.

По словам специалиста, начиная с конца января рынок аренды постепенно стабилизируется, а в феврале уже наблюдается положительная динамика входящих заявок.

