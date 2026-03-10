​Пожарные потушили возгорание в корпусе Сургутской районной поликлиники на Студенческой за 6 минут

Сегодня, 10 марта, около 6:30 утра в Сургуте произошло возгорание в корпусе районной поликлиники на улице Студенческой, сообщает sitv.ru. По данным МЧС, очаг находился на первом этаже в помещении для приема пищи. Посетители и сотрудники поликлиники успели эвакуироваться самостоятельно, после чего пожарные приступили к тушению.

Первые расчеты прибыли на место в течение пяти минут. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать за шесть минут. В тушении участвовали 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В пресс-службе МЧС Югры сообщили, что в результате происшествия в комнате приема пищи повреждены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров, закопчен подвесной потолок в коридоре, а из-за высокой температуры лопнуло остекление окна.

По предварительной версии дознавателей, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.