Суд обязал уволить сотрудницу муниципального учреждения Сургута за коррупционные нарушения

В Сургуте суд обязал уволить начальника юридического отдела МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Проверка показала, что сотрудница получала взятки от индивидуальных предпринимателей и за вознаграждение принимала выгодные для них решения, а также оказывала общее попустительство по службе, говорится в соцсетях прокуратуры ХМАО.

«Прокурор внес представление директору муниципального учреждения с требованием рассмотреть вопрос об увольнении должностного лица в связи с утратой доверия. Однако руководством учреждения не усмотрено оснований для увольнения начальника юридического отдела по указанному основанию. В связи с этим прокурором в суд направлено соответствующее исковое заявление, которое судом удовлетворено», – указали в сообщении.

В прокуратуре отметили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Кроме того, в отношении должностного лица продолжается рассмотрение уголовного дела. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Напомним, в Сургуте тема муниципального контроля в сфере торговли остается одной из самых обсуждаемых. Ранее власти сообщали, что с 2026 года размещение нестационарных торговых объектов на частных территориях будет возможно только после включения в городские схемы.

В недавнем выпуске проекта «О чем говорят» журналисты СИА-ПРЕСС рассуждали на тему того, что город уже сталкивается со сложностями регулирования киосков и павильонов на придомовых и частных участках, где вопросы согласований нередко становятся предметом споров между бизнесом и администрацией.