В Сургуте в женский праздник родились восемь мальчиков и пять девочек

В Международный женский день в Сургуте родились 13 малышей – пять девочек и восемь мальчиков. Об этом рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Первым ребенком, родившимся 8 марта, стал мальчик. Он появился на свет в 00:30 с весом 3 400 граммов и ростом 53 сантиметра. Последней в этот праздничный день родилась девочка – врачи приняли ее в 23:20. Вес новорожденной составил 3 500 граммов, рост – 52 сантиметра.

Самым крупным малышом 8 марта стал мальчик весом 4 240 граммов, а самой миниатюрной – девочка весом 2 570 граммов.

В праздничный день мамам помогала встречать малышей медицинская команда: Нвер Тефнанц, Евгений Родионов, Регина Мустафина, Салима Абдулова, Наталья Кесслер, Сергей Тарасов и Елена Дебелова.