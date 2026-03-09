16+

​В Сургуте утром 20 марта перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама: где и когда ограничат движение

В Сургуте изменят движение транспорта на время проведения Ураза-байрама

​В Сургуте утром 20 марта перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама: где и когда ограничат движение
Фото: siapress.ru

В Сургут с 03:00 до 08:00 20 марта временно перекроют движение автотранспорта из-за проведения мероприятий, посвященных мусульманскому празднику, Ураза-байрам. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения затронут следующие участки дорог:

– улицу Никольскую от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до перекрестка с проспектом Набережным;

– проспект Набережный от перекрестка с улицей Дзержинского до улиц Майской и Республики.

На время перекрытия общественный транспорт будет следовать по временным схемам объезда.

Маршрут №22 при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл» проследует через остановки «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора», после чего вернется на обычный маршрут.

Маршрут №26 изменит движение в обоих направлениях. От остановки «И. Захарова» автобусы проследуют через «Центральную библиотеку», «ул. Майская», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора».

От остановки «пос. Снежный» – транспорт будет идти через «Аврору», «ул. Бахилова», «Агентство воздушных сообщений», «Энергетиков», «Тюменьэнерго».

Маршрут №28 при движении от остановки «ДК Строитель» пройдет через «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора».

Маршрут №28А при движении от остановки «ДК Строитель» проследует через «Аврору», «ул. Бахилова», «Агентство воздушных сообщений», «Энергетиков».

Маршрут №37 изменит схему движения в обоих направлениях. От остановки «Больничный комплекс» автобусы проследуют через «парк Нефтяников», улицу Заячий остров, Югорский тракт, улицу Энгельса, проспект Ленина и остановку «Газпром».

От остановки «Островского» – транспорт будет следовать через «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора», «маг. Восход», «Больничный комплекс».

Маршрут №47 также временно изменит схему движения. От остановки «ЖД вокзал» автобусы будут следовать через «парк Нефтяников», улицу Заячий остров, Югорский тракт, улицу Энгельса, улицу Гагарина и остановку «Мемориал Славы».

От остановки «ЖК на Сайме» – маршрут пройдет через «Центральную библиотеку», «Майскую», «Оптику», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврору», «маг. Восход» и «Больничный комплекс».


Сегодня в 11:17, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

