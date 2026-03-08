​Сургутский политехнический колледж проверяет аттестаты иностранных студентов и подал иски на возврат бюджетных средств

В Сургутском политехническом колледже началась проверка аттестатов иностранных студентов. После начала разбирательств часть учащихся стала забирать документы из учебного заведения, сообщает РИЦ «Югра».

Директор колледжа Вадим Шутов рассказал, что у преподавателей давно возникали сомнения в уровне подготовки некоторых студентов. По его словам, знания учащихся нередко не соответствовали оценкам в представленных документах об образовании. Однако ранее повлиять на ситуацию было сложно из-за межгосударственных соглашений, которые приравнивают аттестаты разных стран.

«Мы не могли отказать в приеме, даже когда видели, что уровень подготовки вызывает вопросы. Но мы не знали, что аттестаты фальшивые. Думали, в таджикских школах просто завышают оценки», — пояснил Вадим Шутов.

Поводом для масштабной проверки стал случай двухлетней давности. Тогда в колледж поступил абитуриент с аттестатом из Таджикистана, хотя ранее он учился в сургутской школе и не смог сдать ОГЭ. После обращения родителей началась проверка, в ходе которой выяснилось, что документ оказался поддельным.

После этого руководство колледжа передало материалы в прокуратуру и подало иски к семьям студентов о возмещении бюджетных средств, потраченных на обучение. Первый иск составил 628 тысяч рублей.

По словам директора учреждения, после начала разбирательств часть студентов решила покинуть колледж. «Они сейчас поняли, что ответственность неотвратима, и начали забирать документы. Уже порядка 30–35 человек написали заявления», — отметил Вадим Шутов.

Всего в колледже обучается более 100 студентов с аттестатами, полученными в соседних государствах. Некоторые из них уже имеют российское гражданство, однако при поступлении предоставляли документы об образовании из Таджикистана.

Ситуацией заинтересовались в региональном департаменте образования. В ведомстве сообщили, что на следующий учебный год вводятся новые квоты: по большинству специальностей 95% бюджетных мест будут предназначены для выпускников школ Югры. Предполагается, что это позволит учебным заведениям более тщательно проверять документы абитуриентов.