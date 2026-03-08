​Глава Сургута Максим Слепов поздравил женщин на торжественном концерте в филармонии к 8 Марта

В Сургуте в преддверии Международного женского дня прошло городское торжественное мероприятие. На концерт в Сургутской филармонии пригласили обладательниц знака «За заслуги перед городом», жен, дочерей и матерей участников специальной военной операции, медиков, представителей культуры, образования, силовых структур и общественных объединений. Об этом сообщила администрация Сургута.

С приветствием к гостям обратился глава города Максим Слепов. «Вы делаете мир ярче и теплее, приносите радость и заботу в нашу жизнь. Спасибо мамам, женам, дочерям за энергию любви и вдохновения. Особые слова для женщин, которые сейчас находятся вдали от дома: волонтеры, медики, отважные женщины, выполняющие боевой долг в зоне специальной военной операции. Тех, кто и сейчас продолжает нести службу в рядах подразделений МЧС, МВД, Росгвардии. Крепкого здоровья, любви, успехов и исполнения всех заветных желаний. Будьте всегда красивы, счастливы и любимы», – сказал он.

Одним из самых эмоциональных моментов концерта стало выступление жен, детей и матерей бойцов СВО. В администрации отметили, что для них выход на сцену стал особенным шагом, а творчество помогает в реабилитации и дает ощущение поддержки.

«В нашей организации много матерей и жен участников специальной военной операции. Мы не только плетем сети и делаем свечи, но и регулярно приезжаем в госпитали, шьем адаптивную одежду для раненых. Волонтерство – не просто помощь бойцам, это потребность наших сердец. Администрация города оказывает нам большую всестороннюю поддержку, за что мы очень благодарны. Без помощи достичь таких результатов было бы невозможно», – поделилась Ольга Волкова, соучредитель РОО «СВОи из Югры», мать погибшего бойца.

Подарком для зрителей стало выступление Государственного академического русского народного Волжского хора имени Петра Милославова. В администрации также добавили, что в рамках празднования 8 Марта в Сургуте запланированы концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии и спортивные соревнования.