Опрос СИА-ПРЕСС показал, что большинство читателей используют VPN

Большинство читателей СИА-ПРЕСС пользуются VPN. Такие данные показал опрос, проведенный на сайте редакции.

Согласно данным голосования, 89,2% респондентов ответили, что используют VPN-сервисы, еще 10,8% заявили, что не прибегают к таким инструментам.

Аналогичный опрос был проведен и в телеграм-канале издания. Там VPN используют 73% участников голосования, а 27% сообщили, что обходятся без подобных сервисов.

Ранее стало известно, что запрета на использование VPN в России не планируется. Однако с 1 сентября 2025 года в стране ввели штрафы за рекламу VPN и целенаправленный поиск запрещенных материалов. Для граждан они составляют 50-80 тысяч рублей, для должностных лиц ‒ 80-150 тысяч, для компаний ‒ 200-500 тысяч рублей.