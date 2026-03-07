В Сургуте тротуар остался без уборки из-за границ участков

В Сургуте рядом с Детской школой искусств №2 уже несколько недель не чистят тротуар. Пешеходная дорожка засыпана снегом, а рядом образовались снежные валы. О проблеме сообщил сургутянин Сергей К.

«Здесь типа был, ну как бы и есть, тротуар. В таком состоянии минимум с 14.02.2026, но судя по наваленной куче снега, то гораздо раньше. Я не знаю к кому тротуар относится, вроде до домов далековато, хотя, как администрация наделяла «подарки» в виде придомовой территории, не буду удивлен если кому-то приписали, хотя логичнее что это муниципалитет», – написал горожанин в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Фото: Сергей К.

В администрации города пояснили, что на этом участке есть муниципальный тротуар, который уже очищен, а заваленная снегом часть относится к придомовой территории. Власти передали жалобу горожанина представителям управляющей компании.

Однако позже выяснилось, что участок оказался разделен между двумя УК.

«Тротуар находится на придомовой территории, относящейся к двум управляющим компаниям. О сроках его расчистки сообщить мы не можем до тех пор, пока управляющие компании не определят территориальную принадлежность данного участка. Для более комфортного и безопасного прохода рекомендуем пользоваться муниципальным тротуаром, который уже расчищен», – указали представители мэрии.

Горожанин возмутился: «Как так получилось, что один тротуар вдруг стал принадлежать двум УК? И как проводили межевание?» Он добавил, что подобные решения создают абсурдные ситуации, когда ответственность размыта, а территория фактически остается без обслуживания.

В ответ власти привели кадастровые данные и пояснили, что спорный тротуар расположен на придомовых территориях двух многоквартирных домов.

Фото: администрация Сургута

Часть участка относится к дому по улице Крылова, 39/1 – этот земельный надел поставлен на учет еще в 2005 году. Вторая часть тротуара закреплена за домом по улице Крылова, 43/1, который был оформлен в границах придомовой территории в феврале 2026 года после проведения комплексных кадастровых работ.

В настоящее время жителям остается ждать, пока УК определят границы ответственности и согласуют, кто именно должен обслуживать этот участок. До этого момента сроки расчистки тротуара остаются неопределенными.

В Сургуте подобные споры уже возникали ранее. Так, в январе 2026 года жители дома №56 по улице Ленина пожаловались, что их двор оказался «ничейным» после изменения границ земельных участков. Территория формально не относилась ни к УК, ни к муниципалитету, из-за чего возникли перебои с уборкой снега.