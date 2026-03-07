Глава Сургута поздравил женщин города на праздничном концерте

В Сургуте в преддверии Международного женского дня состоялся праздничный концерт. На сцене городской филармонии выступил Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова из Самары. Коллектив представил зрителям программу народной музыки и хореографические номера. Также с поздравлением к сургутянкам обратился глава города Максим Слепов.

«Вы делаете мир ярче и теплее, приносите радость и заботу в нашу жизнь. Спасибо мамам, женам, дочерям за особую энергию любви и вдохновения», – указал мэр Сургута в своих соцсетях.

Отдельно Максим Слепов обратился к женщинам, которые находятся вдали от дома: волонтерам, медикам, женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, а также сотрудницам подразделений МЧС, МВД и Росгвардии.

Глава города пожелал сургутянкам крепкого здоровья, любви, успехов и исполнения желаний.