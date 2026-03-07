Врачи Кардиоцентра Сургута спасли пациента с тяжелой аритмией

Кардиологи Сургута провели редкую операцию и спасли пациента с тяжелыми нарушениями сердечного ритма. Чтобы стабилизировать работу сердца, врачи удалили мужчине щитовидную железу. Такое вмешательство в кардиоцентре выполнили впервые, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«65-летний мужчина был экстренно госпитализирован с выраженной одышкой и отеками. Состояние осложнялось постоянным срабатыванием имплантированного кардиовертера-дефибриллятора – устройства, которое устраняет опасные нарушения ритма сердца разрядом тока. Из-за приступов желудочковой тахикардии аппарат для восстановления правильного ритма срабатывал до 80 раз в сутки, вызывая болезненные ощущения. Причиной аритмии оказался тиреотоксикоз – тяжелое заболевание щитовидной железы», – указали в сообщении.

Врачи столкнулись с так называемым «замкнутым кругом»: препараты, которые подавляли нарушение ритма, усугубляли эндокринное заболевание, а гормональные сбои провоцировали новые приступы аритмии. Единственным способом разорвать этот круг стало хирургическое вмешательство.

Операция – тиреоидэктомия – впервые была проведена в операционном блоке кардиоцентра. Для ее выполнения пригласили хирурга-онколога СОКБ Егора Ракова. В состав операционной бригады вошли сердечно-сосудистый хирург Андрей Чирков, операционная медсестра Амина Байгишиева, анестезиолог-реаниматолог Сергей Баишев и медсестра-анестезист Амина Алимурадова.

Спустя два дня интервенционный аритмолог Станислав Гаулика заменил мужчине кардиовертер-дефибриллятор: из-за постоянной работы батарея устройства была полностью истощена. После этого лечащий врач-кардиолог Анастасия Шипицина совместно с эндокринологом Анной Малковой подобрали пациенту заместительную гормональную терапию и скорректировали обменные нарушения. Финальным этапом стала кардиореабилитация. В общей сложности мужчина провел в стационаре более двух месяцев.

Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания нередко связаны с патологиями других органов и требуют комплексного междисциплинарного подхода.