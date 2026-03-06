​В Югре из-за ОРВИ закрыли на карантин 25 классов и 29 групп в детсадах

В Югре из-за ОРВИ на карантин закрыты 25 классов и 29 групп в школах и детских садах. Статистику за минувшую неделю опубликовало региональное управление Роспотребнадзора, сообщает sitv.ru.

Среди детей, которые временно учатся дома, есть школьники и воспитанники детсадов из Сургута и Сургутского района. При этом общий уровень заболеваемости в округе постепенно снижается.

Как отмечается в сообщении, сейчас показатель заметно ниже, чем в пик сезона простуд, который пришелся на начало декабря. Несмотря на это, медики ожидают новый весенний всплеск заболеваемости.

Врачи рекомендуют жителям региона заранее позаботиться о здоровье и сделать прививку от гриппа.