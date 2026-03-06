​Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова добилась возвращения домой многодетного военнослужащего

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова добилась возвращения домой военнослужащего, мобилизованного в сентябре 2022 года. Основанием для увольнения стал его статус многодетного отца: у мужчины четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщает stribuna.ru. Как рассказала омбудсмен, сам военнослужащий обратился к ней и пояснил, что не знал о возможности получить отсрочку от мобилизации.

«Поскольку он не был осведомлен о праве на предоставление отсрочки, приступил к исполнению воинского долга и более трех лет участвовал в проведении специальной военной операции», — рассказала Наталья Стребкова.

В декабре 2025 года решение о призыве мужчины отменили. После этого Наталья Стребкова направила в органы военной прокуратуры и Минобороны России необходимые документы и рекомендации, что позволило получить разрешение на увольнение военнослужащего.

8 февраля командование войсковой части уволило солдата, после чего он был зачислен в запас и вернулся к детям.