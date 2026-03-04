В Сургуте почти в пять раз выросло число возгораний автомобилей

За первые два месяца 2026 года в Сургут произошло 19 возгораний автомобилей. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом siapress.ru рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу УНДиПР ГУ МЧС России по Югре Степан Матысякевич.

«Причина каждого «автомобильного» пожара в этом году − нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства. Устойчивая холодная погода проверяет автомобили на прочность. В морозы автолюбители прогревают свои авто, зачастую оставляя их без присмотра. До сих пор популярностью пользуются электрические предпусковые подогреватели. При их подключении существует вероятность перегрева отдельных узлов и возникновения пожара. Особенно это актуально для старых автомобилей с поврежденной электропроводкой и системой охлаждения», − пояснил специалист.

Он также отметил, что при частом прогреве, предусматривающем запуск двигателя, может обледенеть система выхлопа, что приводит к обратной детонации и последующему возгоранию.

Однако, наиболее распространенной причиной пожаров остается неисправность или изношенность электропроводки.

«Пожалуй, самая частая причина, по которой горят автомобили − это неисправность, неправильный монтаж или изношенность электропроводки. Своевременно проводите ТО своему железному коню, устраняйте неисправности, осматривайте его перед поездкой, не перегружайте бортовую электросеть дополнительными устройствами», – подчеркнул Матысякевич.

Опасность может представлять и неисправное газобаллонное оборудование.

«Неисправное газовое оборудование автомобиля – также очень серьезная проблема, способная повлечь не только возгорание, но и взрыв. Безопасность в данном случае зависит от правильности установки баллона (герметичности соединений трубопроводов, клапанов, газового редуктора и надежности крепления), а также своевременности и качества его обслуживания. Ввиду всего вышеперечисленного мы настоятельно рекомендуем не пользоваться услугами кустарных мастерских. Специализированные СТО, имея обученный персонал, с большой долей вероятности окажут вам более качественные услуги, минимизировав риск пожаров», – добавил он.

Специалист напомнил, как действовать, если автомобиль загорелся во время движения.

«Если возгорание все же произошло, и случилось это во время движения транспортного средства – немедленно остановитесь, заглушите двигатель, покиньте салон и вызовите пожарных по телефону «101». В машине, оборудованной газовым баллоном, необходимо закрыть вентиль на баллоне, чтобы предотвратить более тяжелые последствия. Взрыв при пожаре в автомобиле – явление нечастое, но если он происходит, осколки разлетаются в радиусе около ста метров. Приведу в пример случай – пятнадцать лет назад в Сургуте на улице Югорской произошел пожар в автомобиле на газобаллонном оборудовании. Ударной волной корпус баллона отбросило в окно пятого этажа. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», – рассказал Степан Матысякевич.

В МЧС рекомендуют автомобилистам иметь в машине огнетушитель и внимательно следить за техническим состоянием транспорта.

«Первое средство борьбы с огнем – огнетушитель. Оптимально иметь их два – в салоне и в багажнике автомобиля. Для транспорта лучшим выбором станет порошковый огнетушитель. Если пожар возник в моторном отсеке, ни в коем случае не пытайтесь полностью открыть капот: приток воздуха лишь усилит пламя. Потяните ручку открывания капота в салоне – крышка приоткроется. После чего начинайте тушить огонь через образовавшуюся щель огнетушителем», – разъяснил спикер.

В ведомстве напоминают: в холодное время года особенно важно регулярно проверять техническое состояние автомобиля, не оставлять прогревающуюся машину без присмотра и не пытаться отогревать ее открытым огнем.