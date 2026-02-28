В центре Сургута планируют строить жилье премиум-класса

В Сургуте определили застройщика Ядра центра города – победителем стала группа компаний «Сибпромстрой». Итоги торгов на комплексное развитие территории опубликованы в протоколе конкурсной комиссии.

На участие в конкурсе заявились две компании: ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» (входит в структуру ГК «Сибпромстрой») и ООО «Матрица фасада. Специализированный застройщик» (представитель компании «Брусника»).

Одним из важных критериев конкурса стала минимальная сумма инвестиций в проект. «Сибпромстрой» заявил о готовности вложить 55 миллиардов рублей, «Брусника» – 50 миллиардов. В итоге победителем признали сургутскую компанию.

Ранее соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук на пресс-конференции заявлял, что в случае победы в центре Сургута планируют строить монолитное жилье премиум-класса. По его словам, переход от индустриальной технологии к монолитной для компании не станет проблемой – достаточно уже имеющихся возможностей и опыта.

«Материалы почти одни и те же. Мы же стадион «Торпедо» (ультрасовременный стадион для ФК «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова расположен в центре Москвы, рассчитан на 15 тысяч зрителей, способен будет принимать матчи любого уровня, в том числе международные – прим. ред.) чуть больше года строили. Поймите, а это объект гораздо сложнее, чем монолитные дома», – отмечал Николай Сторожук в декабре 2025 года.

Кроме того, компания намерена участвовать в конкурсе на комплексное развитие территории микрорайона 27-А в районе КСК «Геолог». Параллельно «Сибпромстрой» активно возводит и социальные объекты: на сегодняшний день на счету застройщика семь отдельно стоящих школ и детских садов. В компании заявляют, что готовы и дальше возводить такие объекты при наличии запроса со стороны властей и гарантированного выкупа.