16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2736   EUR  91,2965  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Больше опросов

​«Сибпромстрой» выиграл конкурс на застройку Ядра центра Сургута

В центре Сургута планируют строить жилье премиум-класса

​«Сибпромстрой» выиграл конкурс на застройку Ядра центра Сургута
Скоро на этом месте должно появиться жилье премиум-класса. Фото: siapress.ru

В Сургуте определили застройщика Ядра центра города – победителем стала группа компаний «Сибпромстрой». Итоги торгов на комплексное развитие территории опубликованы в протоколе конкурсной комиссии.

На участие в конкурсе заявились две компании: ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» (входит в структуру ГК «Сибпромстрой») и ООО «Матрица фасада. Специализированный застройщик» (представитель компании «Брусника»).

Одним из важных критериев конкурса стала минимальная сумма инвестиций в проект. «Сибпромстрой» заявил о готовности вложить 55 миллиардов рублей, «Брусника» – 50 миллиардов. В итоге победителем признали сургутскую компанию.

Ранее соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук на пресс-конференции заявлял, что в случае победы в центре Сургута планируют строить монолитное жилье премиум-класса. По его словам, переход от индустриальной технологии к монолитной для компании не станет проблемой – достаточно уже имеющихся возможностей и опыта.

«Материалы почти одни и те же. Мы же стадион «Торпедо» (ультрасовременный стадион для ФК «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова расположен в центре Москвы, рассчитан на 15 тысяч зрителей, способен будет принимать матчи любого уровня, в том числе международные – прим. ред.) чуть больше года строили. Поймите, а это объект гораздо сложнее, чем монолитные дома», – отмечал Николай Сторожук в декабре 2025 года.

Кроме того, компания намерена участвовать в конкурсе на комплексное развитие территории микрорайона 27-А в районе КСК «Геолог». Параллельно «Сибпромстрой» активно возводит и социальные объекты: на сегодняшний день на счету застройщика семь отдельно стоящих школ и детских садов. В компании заявляют, что готовы и дальше возводить такие объекты при наличии запроса со стороны властей и гарантированного выкупа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 670
  2. ​Двойной эффект: сбережения теперь комбинируют 512
  3. Руслан Кухарук открыл в Березово спортзал имени чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова 306
  4. В Сургуте суд обязал владельца квартиры, где живут более 60 кошек, привести жилье в порядок — или его изымут 290
  5. Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР 286
  6. В Сургуте прошло большое окружное первенство по боксу 261
  7. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 246
  8. ​«Сибпромстрой» выиграл конкурс на застройку Ядра центра Сургута 202
  9. Югорчанам пора прививаться от клещевого энцефалита — Роспотребнадзор 197
  10. Вскоре во всех городах Югры зазвучат сирены. Это будет традиционная проверка 142
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1701
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1594
  3. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1397
  4. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1296
  5. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1281
  6. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 1279
  7. ​Коллекционный Союз // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1278
  8. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 1267
  9. Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год 1263
  10. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 1261
  1. ​Когда иначе нельзя 6806
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5689
  3. ​Что такое хорошо 5207
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 5049
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4640
  6. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4630
  7. ​Маленькое напоминание 4606
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 4021
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3782
  10. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 3493

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика