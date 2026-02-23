16+
​За год в Кардиоцентре Сургута приняли более четырех тысяч экстренных пациентов

Сургутский кардиоцентр спас пациентов от Ямала до Калининграда

Фото: Ирина Урванцева / vk.com

В 2025 году Кардиоцентр Сургута принял более 4 300 пациентов с экстренными показаниями. В приемное отделение доставляли жителей разных регионов страны – от Ямала до Калининграда, рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«За медицинской помощью в приемное отделение обращались жители
Москвы, Иркутска, Новосибирска, Белгорода, Брянска, Ростова, Калининграда, Воронежа – нередко сердечно-сосудистая катастрофа настигала во время командировки в Сургут или визита к родственникам», – указала Урванцева в своих соцсетях.

В клинике отмечают, что работа в экстренных случаях выстроена по четкому алгоритму. После поступления запроса на телемедицинскую консультацию собирается консилиум с участием заместителя главного врача по медицинской части, заведующих кардиохирургией, анестезиологией и реанимацией. На основании данных обследований специалисты принимают решение о госпитализации.

Пока пациента транспортируют в Сургут, в центре уже готовятся к операции: оповещают и собирают бригаду кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и кардиологов, обеспечивают наличие крови нужной группы. Приемное отделение, диагностический и операционный блоки работают в режиме полной готовности.


23 февраля в 16:21
