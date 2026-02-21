В сургутских школах – актированный день у 1-4 классов

️Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха в школах Сургута отменяются занятия для 1-4 классов 2 смены.

