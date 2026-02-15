В Белом Яре приступили к уборке снега с катка, похожего на лянторский «Штурм»

В поселке Белый Яр Сургутского района приступили к очистке от снега здания катка. Сооружение имеет такую же конструкцию, как хоккейный корт «Штурм» в Лянторе, где 14 февраля снежная масса сошла на группу детей. Тогда один подросток погиб, еще один был доставлен в больницу. После трагедии в районе объявили проверки всех образовательных, спортивных и культурных объектов на предмет соблюдения требований по уборке снега.

В местном телеграм-канале появилось видео, на котором рабочий палкой стучит по крыше катка, пытаясь сбить скопившийся снег. Судя по кадрам, работы ведутся с земли.

Пользователи в комментариях выразили сомнения в безопасности такого способа очистки. По их мнению, рабочий сам может оказаться под снегом. Некоторые отметили, что попасть на крышу, вероятно, невозможно, поэтому выбран самый простой из доступных способов, хотя по проекту снег не должен был задерживаться на кровле такой формы.

Часть комментаторов предположила, что работы проводят в спешке из-за предстоящей проверки. Другие считают, что меры по очистке принимаются уже после трагедии, и подобные риски нужно было предусматривать заранее, особенно с учетом потепления и схода снега, как это произошло в Лянторе.