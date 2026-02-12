16+
​В Сургуте запустили новое голосование по судьбе «Авроры»

Жителям Сургута предлагают выбрать формат развития территории бывшего кинотеатра «Аврора»

​В Сургуте запустили новое голосование по судьбе «Авроры»
Фото: siapress.ru, группа "Авроре – быть!"

В Сургуте запустили новое голосование по будущему бывшего кинотеатра «Аврора». Опрос проходит по инициативе администрации города, а его результаты планируют учитывать при принятии дальнейших решений по развитию территории.

Жителям предлагают высказать свое мнение о том, каким может стать пространство, какие функции ему действительно нужны, а также поддерживают ли они идею ревитализации здания и создания на его базе молодежного креативного кластера «Аврора».

«Это не просто формальность, а часть официальной процедуры. Проект проходит этап за этапом. И сейчас – время голоса жителей», – отметили в группе «Авроре быть!».

Напомним, в конце прошлого года молодежная палата при Думе Сургута представила на депутатских слушаниях концепцию развития территории бывшего кинотеатра. Инициаторы проекта предложили отказаться от сноса здания и создать на его базе молодежно-креативный кластер, а средства, предусмотренные на демонтаж, направить на техническую экспертизу и проектирование.

Позже в администрации Сургута подтвердили, что началась работа над проектом общественного пространства на площадке бывшего кинотеатра. Власти утвердили дорожную карту по подготовке технического задания.


Сегодня в 10:59
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg
