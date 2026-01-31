Сургутян предупреждают о сильных морозах в начале следующей недели

В Сургуте в начале следующей недели сохранятся экстремально низкие температуры. По прогнозам синоптиков gismeteo, в ночь на понедельник, 2 февраля, столбики термометров могут опуститься до -39…-40 градусов.

Днем в понедельник ожидается около -32…-35 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым – 1-3 м/с. Во вторник, 3 февраля, ночью морозы сохранятся на уровне −35 градусов, днем температура повысится до -24…-20, однако к вечеру вновь станет холоднее. Ветер усилится до 3-6 м/с.

Существенное ослабление морозов синоптики прогнозируют в среду, 4 февраля. Ночью ожидается около −19 градусов, днем – до -14, вечером – около -13 градусов. При этом ветер усилится до 6-8 м/с, что может усилить ощущение холода.