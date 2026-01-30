16+
​Сургутский район за пять лет ввел 24 спортивных объекта и продолжает строительство новых

Сургутский район за пять лет вложил более 679 млн рублей в развитие спортивной инфраструктуры

​Сургутский район за пять лет ввел 24 спортивных объекта и продолжает строительство новых
Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе за последние пять лет построили и ввели в эксплуатацию 24 спортивных объекта. Это позволило не только увеличить охват жителей физкультурой, но и подготовить спортсменов, которые в 2026 году вошли в состав сборных команд Югры и России. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«В 2026 году спортсмены муниципалитета вошли в состав сборных команд Югры и России по нескольким видам спорта, включая северное многоборье, биатлон, тхэквондо, скалолазание и стрельбу из лука. В сборные округа включены 107 человек. На федеральном уровне район представляют 24 спортсмена», − говорится в публикации.

По словам главы района, за 2025 год общая площадь спортивных залов достигла 37,7 тысячи квадратных метров, а площадь плоскостных сооружений выросла до 145,8 тысячи квадратных метров. Новые площадки появились в Белом Яре на базе школы, а в Солнечном открыли уличный хоккейный корт.

Всего за пять лет на строительство спортивных объектов в районе направили более 679 млн рублей. Финансирование осуществлялось при поддержке окружных властей и недропользователей. В настоящее время продолжается строительство крытого хоккейного корта в Угуте и многофункционального спортивного комплекса в Лянторе.

Развитие инфраструктуры позволило существенно увеличить долю жителей, регулярно занимающихся спортом. Если в 2016 году таких было 32%, то по итогам 2025 года показатель вырос до 83,2%. Обеспеченность населения спортивными объектами также превысила плановый уровень и составила 62% при целевом значении 56%.

Ранее стало известно, что Югра за год улучшила позиции в рейтинге регионов по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий спортом. Округ поднялся с 13-го на 4-е место и вошел в пятерку лидеров страны.


Сегодня в 12:30
