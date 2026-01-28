В Сургутском районе разработали цифровую систему по оценке выполнения упражнений

В Сургутском районе разработали первый в России цифровой тренер — сервис, который через камеру оценивает технику выполнения упражнений, сообщает канал «Югра официально». Система фиксирует ключевые параметры, включая количество повторов, скорость движений и углы в суставах, что позволяет объективно оценивать результаты спортсменов. Разработка рассчитана на разные дисциплины — от тхэквондо до художественной гимнастики.

Над программой, предназначенной в том числе для уроков физкультуры и фиджитал-спорта, работала команда экспертов. Руководители МАУ ДО «Спортивная школа «Центр цифровых видов спорта» Артем Щепотьев и Елена Скаржинская сотрудничали с учеными Российского государственного университета физической культуры и директором «Кафедры киберспорта» Викторией Бересневой.

«Идея разработки пришла давно, но активно начала обсуждаться после того, как наш президент объявил о необходимости достижения Россией цифрового суверенитета. Перспективы у сервиса достаточно широки: с его помощью можно создавать цифровые реплики реальных видов спорта», — сообщил директор школы Артем Щепотьев.

Разработчики отмечают, что программное обеспечение уже зарегистрировано, а тестирование началось на занятиях в районном Центре цифровых видов спорта.