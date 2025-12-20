В Сургуте дачников предупредили о риске аварийных отключений электричества

Администрация Сургута обратилась к дачникам и жителям садово-огороднических кооперативов с просьбой воздержаться от выездов на дачи в период сильных морозов. Постоянных жителей кооперативов просят бережно и рационально использовать электроэнергию.

В мэрии напомнили, что сети внешнего и внутреннего электроснабжения в дачных и садовых кооперативах не рассчитаны на высокие нагрузки, особенно связанные с электрическим отоплением жилых домов. Несмотря на то, что реконструкция электрохозяйств ведется опережающими темпами, полностью завершить ее планируют не раньше 2028 года.

Чтобы снизить нагрузку на электросети и избежать аварийных отключений, горожан просят придерживаться ряда рекомендаций.

1. Затопить печи, камины и выключить электрические отопительные котлы.

2. Перейти на твердое топливо, если в наличии есть комбинированные твердотопливные и электрические отопительные котлы.

3. В случае если единственные источники тепла – это электрические котлы или электрические отопительные приборы, понизить их мощность, установив температуру внутреннего воздуха 20-22 градусов.

4. Отключить электрические водонагреватели, если нет необходимости использовать горячую воду, а при использовании – понизить их мощность до минимально-комфортной температуры горячей воды выключить электрические теплые полы.

5. Выключить системы электрического обогрева кровель и водостоков.

6. Выключить системы электрического обогрева дорожек и тротуаров.

7. Выключить наружное освещение земельных участков.

8. Выключить излишнее освещение внутри домов и излишние электрические приборы.

9. Соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

В случае отключений электроэнергии жителям рекомендуют обращаться в диспетчерские службы организаций, с которыми заключен договор электроснабжения, либо по телефону 112.