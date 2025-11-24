Дума Сургута получила отчет о готовности снежных полигонов

В Сургуте этой зимой будут работать четыре снежных полигона, еще один завершает подготовку к вводу в эксплуатацию. Об этом стало известно на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Сургута.

Как сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин, в Сургуте организовано пять площадок для складирования снежных масс. Два полигона ООО «Дорстройиндустрия» на улице Аэрофлотской и площадка ООО Холдинг «СервисСтройИнвест» принимают снег от всех подрядчиков. Полигон СГМУП «Дорремтех» работает только с территориями, которые обслуживает. Еще один объект ‒ полигон ООО «Партнер» ‒ завершает строительство третьей очереди и планирует начать работу с 12 декабря.

Адушкин также напомнил, что 28 октября в департаменте городского хозяйства прошло совещание с участием депутатов и руководителей всех площадок, где операторы заверили, что необходимые мощности будут обеспечены.

Во время обсуждения депутат Богдан Гужва обратил внимание на внешний вид зимнего города: «Моя позиция, как депутата, в городе не должно быть больших куч снега, с точки зрения эстетики. Все должно соблюдаться экологическим нормам. Мы категорически против больших снежных куч, которые таят у нас до сентября и высотой с 10-этажный дом».

Напомним, тема снежных полигонов уже поднималась ранее в Думе Сургута. На одном из заседаний комитета по городскому хозяйству выяснилось, что накануне зимы к полноценной работе был готов лишь один частный полигон ‒ на улице Аэрофлотской. Остальные площадки либо не заключали договоров с подрядчиками, либо проходили экспертизы, либо не могли открыться из-за требований природоохранной прокуратуры.

Управляющие компании тогда предупреждали: один полигон не справится с объемами, а очереди на разгрузку могут достигать двух часов. Из-за рисков срыва снегоуборки депутаты потребовали составить подробный календарный график ввода всех полигонов и, совместно с администрацией Сургута, взяли вопрос под особый контроль.