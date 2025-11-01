Сургутяне пожаловались на состояние двора у школы №12

Жители центрального района Сургута просят благоустроить двор, ведущий к школе №12 и новому спорткомплексу. Участок остается без освещения и твердого покрытия, а в межсезонье там образуются лужи и грязь. Об этом в комментариях под постом главы города Максима Слепова рассказал местный житель Роман В.

«Кто отвечает за благоустройство дороги и территории внутри двора ‒ от домов по ул. Кукуевицкого, мимо Дзержинского 14а, 12, детской библиотеки и нового спорткомплекса Кукуевицкого 12/5? Эта часть дороги не имеет освещения, хотя по ней пролегает маршрут в школу №12. В межсезонье невозможно ходить ‒ грязь и непроходимые лужи. Хотелось бы обратить внимание администрации города на эту проблему и обеспечить жителям качественную среду», ‒ написал сургутянин.

Однако установить дополнительные фонари во дворе можно только по решению самих жильцов. Для этого им нужно провести общее собрание, обсудить, где поставить светильники, сколько их нужно и за чей счет выполнять работы. После этого составляется смета и выбирается подрядчик, ответили на жалобу горожанина в Жилстройнадзоре Югры.

«А если на территории, где требуется освещение, несколько домов и при этом разные управляющие компании? Тогда миссия становится почти невыполнимой?» ‒ уточнил горожанин Сергей Калеев.

На это в ведомстве пояснили, что организация освещения в таких случаях действительно требует комплексного подхода.

«Для начала необходимо собрать подписи жителей всех домов, направить коллективное обращение в управляющие компании, а затем провести общее собрание их представителей. Возможные пути решения ‒ совместное финансирование УК, обращение в администрацию города за поддержкой в рамках программы благоустройства или инициатива от самих жителей», ‒ добавили в Жилстройнадзоре Югры.

Между тем проблема грязи и луж на территории у домов по улице Кукуевицкого пока остается без ответа властей. Редакция siapress.ru направила официальный запрос в мэрию, чтобы уточнить, планируется ли благоустройство этого участка и установка ливневой системы.