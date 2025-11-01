Ремонт моста у автовокзала в Сургуте пообещали отремонтировать в течение двух недель

Сургутяне жалуются на долгий ремонт моста в районе автовокзала. Из-за работ в часы пик образуются пробки. Об этом в комментариях под постом главы города Максима Слепова рассказал местный житель Ильяс Р.

«Когда закончат ремонт моста возле автовокзала? Каждый день эти пробки, достали. Летом почему не делали? Рабочих практически не видно. Через Обь сдали мост, неужели нельзя увеличить число людей, чтобы быстрее закончить ремонт? Почему нет никаких действий в отношении фирмы, которая ремонтирует мост?» ‒ написал сургутянин.

Другой житель также пожаловался на отсутствие рабочих в вечернее время.

«Там перекрыли две полосы из трех в обе стороны, пробки просто ужас. Я понимаю, что делают стыки, но можно ведь работать ночью. Когда проезжаю поздно ‒ никого нет», ‒ рассказал Константин С. корреспонденту siapress.ru.

Напомним, ремонтные работы на участке начались в конце августа. Изначально они должны были завершиться до 15 сентября.

По словам администрации Сургута, сроки ремонта моста у автовокзала сдвинулись из-за задержки поставок конструкций.

«Задержка в производстве работ вызвана долгим изготовлением металлических конструкций деформационных швов на заводе-изготовителе», ‒ указали в сообщении.

Работы планируют закончить в течение двух недели, возможно, раньше.