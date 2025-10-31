В Сургуте вспомнили о жертвах политических репрессий

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5037   EUR  93,3894  

Новости

Больше новостей
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 8.7%

Кто такая Роза Чемерис? 83.7%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 6.7%

Всего голосов: 104

Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 5.7%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 11.5%

Кто такой Владимир Сысоев? 79.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.4%

Всего голосов: 87

Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.9%

Кто Николай Новичков? 84.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.4%

Всего голосов: 91

Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.1%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 4.5%

Кто такой Николай Езерский? 89.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 89

Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 8.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 38.6%

Кто такой Вадим Шувалов? 43.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 9.6%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.4%

Кто такой Сергей Лисовский? 84.4%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3.9%

Всего голосов: 77

Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 7.2%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 10.8%

Кто такой Дмитрий Кобылкин? 77.1%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.8%

Всего голосов: 83

Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.5%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 14.7%

Кто такой Анатолий Карпов? 77.9%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 5.9%

Всего голосов: 68

Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 1.4%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 29%

Кто такой Павел Завальный? 65.2%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.3%

Всего голосов: 69

Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 0%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 16.4%

Кто такой Эрнест Валеев? 80.6%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 3%

Всего голосов: 67

Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов 3%

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов 9.1%

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры? 83.3%

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры 4.5%

Всего голосов: 66

Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте почтили память жертв политических репрессий

В Сургуте вспомнили о жертвах политических репрессий

В Сургуте почтили память жертв политических репрессий
Фото администрации Сургута

В Сургуте 30 октября прошла церемония памяти жертв политических репрессий. Мероприятие состоялось у памятника «Жертвам политических репрессий» в районе Речпорта, куда пришли свидетели трагических событий и их потомки, представители администрации и Думы города, а также члены общественных организаций. Участники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

С обращением к собравшимся выступил заместитель главы города Виталий Малыхин: «Первая половина 20-го века еще долгое время будет подвергаться осмыслению и пониманию того, что происходило. Однако главные выводы сделаны давно: этот период – эпоха, когда раскалывался единый многонациональный народ большой России. Это время самых страшных войн в истории нашей страны. По их итогам произошли расколы внутри целых семей и народов. Такие испытания привели к тому, что мы теряли не только территории, но и братские взаимоотношения. Напомню, что монумент «Жертвам политических репрессий» установлен в память о тех, кто сюда приехал не по приговору суда, а по решению «большой машины». Нужно с уважением чтить память о них».

По историческим данным, в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в контрреволюционных и иных «особо опасных» государственных преступлениях были осуждены 4 060 306 человек, из них 799 455 — приговорены к высшей мере наказания. Репрессиям подвергались представители всех слоёв общества: партийные и советские работники, учёные и деятели культуры, рабочие и крестьяне.

Для Сургута эта дата имеет особое значение. В 1930-е годы в район Чёрного мыса, а также в Лямино, Локосово и Песчаный были сосланы более 9 тысяч репрессированных; ещё 2,5 тысячи человек депортировали по национальному признаку. Принудительной высылке зачастую подвергались целые семьи. Участники церемонии подчеркнули, что сохранение исторической памяти о трагедиях прошлого и уважение к судьбам пострадавших — важная часть гражданской ответственности и работы по укреплению общественного согласия.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:23, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Капремонт здания администрации Сургута на Маяковского начнется в 2026 году. На это потратят 200 миллионов 722
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 ноября? // АФИША 706
  3. В Сургуте прошел большой межрегиональный семинар по противодействую терроризму 639
  4. ​Новые льготы, предсказуемые тарифы и стимулирование инвестиций — главные итоги заседания думы Югры 622
  5. Ветераны боевых действий в Югре смогут бесплатно получить землю под ИЖС — губернатор 598
  6. В Госдуме предложили узаконить покупку красивых номеров для машин через «Госуслуги» 572
  7. Исторический максимум — фонд капремонта Югры впервые отчитался о 100% исполнения плана за год 570
  8. ​Сбер предложил юным клиентам ещё один удобный способ перевода денег 513
  9. ​Билайн признали самым безопасным оператором 309
  10. ​Дело экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова передано в суд: его обвиняют во взятке на 7,5 млн рублей 249
  1. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 2974
  2. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 2836
  3. ​Отчитались о миллиардах и успокоили: что происходит с кредитами россиян 2254
  4. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2176
  5. ​В Сургуте после капремонта открылась школа №8 имени А. Н. Сибирцева 2176
  6. ​Малому бизнесу приготовиться! 1954
  7. В Тюмени бизнес серьезно торгуется за право выкупить старые деревянные дома и реставрировать их 1858
  8. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 1840
  9. Власти Югры направили 30 млрд рублей на 1,5 тысячи километров линий электропередачи 1831
  10. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 1786
  1. Погуляем, поедим 11031
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7152
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6516
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6149
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5731
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5253
  7. ​Покоривший стихию 5020
  8. ​Время, вперед! 4845
  9. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 4665
  10. ​Великая трагедия и возрождение города 4340

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика