В Сургуте вспомнили о жертвах политических репрессий

В Сургуте 30 октября прошла церемония памяти жертв политических репрессий. Мероприятие состоялось у памятника «Жертвам политических репрессий» в районе Речпорта, куда пришли свидетели трагических событий и их потомки, представители администрации и Думы города, а также члены общественных организаций. Участники почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

С обращением к собравшимся выступил заместитель главы города Виталий Малыхин: «Первая половина 20-го века еще долгое время будет подвергаться осмыслению и пониманию того, что происходило. Однако главные выводы сделаны давно: этот период – эпоха, когда раскалывался единый многонациональный народ большой России. Это время самых страшных войн в истории нашей страны. По их итогам произошли расколы внутри целых семей и народов. Такие испытания привели к тому, что мы теряли не только территории, но и братские взаимоотношения. Напомню, что монумент «Жертвам политических репрессий» установлен в память о тех, кто сюда приехал не по приговору суда, а по решению «большой машины». Нужно с уважением чтить память о них».

По историческим данным, в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в контрреволюционных и иных «особо опасных» государственных преступлениях были осуждены 4 060 306 человек, из них 799 455 — приговорены к высшей мере наказания. Репрессиям подвергались представители всех слоёв общества: партийные и советские работники, учёные и деятели культуры, рабочие и крестьяне.

Для Сургута эта дата имеет особое значение. В 1930-е годы в район Чёрного мыса, а также в Лямино, Локосово и Песчаный были сосланы более 9 тысяч репрессированных; ещё 2,5 тысячи человек депортировали по национальному признаку. Принудительной высылке зачастую подвергались целые семьи. Участники церемонии подчеркнули, что сохранение исторической памяти о трагедиях прошлого и уважение к судьбам пострадавших — важная часть гражданской ответственности и работы по укреплению общественного согласия.