Все снегоприемные полигоны Сургута готовы к зиме

В Сургуте к предстоящей зиме полностью готовы все четыре полигона для складирования снега. Об этом сообщили на совещании по готовности снегоприемных пунктов, прошедшем в администрации города.

Один из полигонов − муниципальный, находится в ведении СГМУП «ДорРемТех» и способен принять до 500 тысяч кубометров снега за сезон. Остальные три принадлежат частным компаниям и обслуживают сторонние организации, включая управляющие компании и подрядчиков, занимающихся механизированной уборкой дворов и территорий, напомнили в мэрии.

Среди частных полигонов − площадка ООО «ДорСтройИндустрия» с мощностью 1,5 миллиона кубометров, полигон ООО «Партнер» с проектной мощностью в 1 миллион кубометров и полигон ООО «Стройинвестхолдинг», способный принять до 500 тысяч кубометров снега.

По словам властей Сургута, руководители всех четырех площадок подтвердили готовность объектов к приему снега и сообщили, что все необходимые мероприятия проведены. Контроль за состоянием снегоприемных пунктов осуществляют администрация и Дума города.

Ранее директор управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин рассказал, что из трех частных площадок, предназначенных для складирования снега, готов к работе только один полигон – на улице Аэрофлотской. Остальные, по его словам, не заключают договоров с подрядчиками, и в итоге управляющие компании не могут заключить контракты на механизированную уборку дворов.