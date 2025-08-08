На улице Пушкина в Сургуте появился мурал, посвященный подвигу защитников Родины

В Сургуте появился новый мурал посвященный 80-летию Победы. Масштабная композиция, созданная на основе детских рисунков, украсила фасад трансформаторной подстанции на улице Пушкина, 14, сообщили в пресс-службе СГЭС.

Изображения взяты из работ юных участников конкурса СГЭС – Ксении Чистовой и Полины Галициной, чьи семьи связаны с энергетикой. Художники перенесли их трогательные рисунки на стены энергообъекта, превратив его в яркое и символичное панно.

Напомним, первым арт-объектом стал фасад трансформаторной подстанции на улице 50 лет ВЛКСМ, 6а. Позже еще один мурал появился на фасаде трансформаторной подстанции на улице Показаньева. Он посвящен военным медикам.