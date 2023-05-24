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​В Сургуте начались выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов

Сургутские выпускники приступили к итоговой аттестации

​В Сургуте начались выпускные экзамены для девятых и одиннадцатых классов
Фото администрации Сургута

У нескольких тысяч сургутских семей впереди весьма нервное время – сдача экзаменов у девяти- и одиннадцатиклассников. Для одних это первая в жизни серьезная проверка знаний, для других – ступень, от прохождения которой зависит будущее высшее образование. Первыми на тестирование отправились девятиклассники – они стартовали 24 мая, а с 26 мая начнется сдача ЕГЭ для выпускников средних школ. О том, как город организует эти важнейшие процессы, за несколько дней до экзаменов рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

«Степень готовности максимальная. На уровне города проведен Координационный Совет, который решает вопросы подготовки пунктов проведения экзаменов, безопасности, медицинского сопровождения. Мы даем старт основному периоду государственной итоговой аттестации», – рассказала она. По словам Замятиной, сдавать экзамены будут 4 766 девятиклассников и 2 855 одиннадцатиклассников. Эта горячая пора завершится 1 июля, хотя тем, кто не успел или требуется пересдача, предоставят такую возможность в конце августа – начале сентября.

Выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета – русский язык и математику, – а также еще два на выбор. Как ни странно, но информатика, которая остается явным фаворитом у будущих айтишников, находится только на втором месте. Два года подряд сургутские девятиклассники делают самым популярным предметом по выбору обществознание. Среди других лидеров – география и биология.

Сдавать экзамены девятиклассники будут в 18 специально оборудованных пунктах. Их подготовка – целая история. Там есть стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, подавления сигналов подвижной сотовой связи, а также непосредственно классы – помещения для сдачи экзаменов. Для тех, кто находился на домашнем обучении, открыты 10 соответствующих пунктов прямо на дому.

Сдающих ЕГЭ в этом году в два раза меньше, и количество пунктов у них тоже меньше – девять штук. Но технически они подготовлены и оборудованы не хуже, чем те, где сдают экзамены девятиклассники. Для выпускников предусмотрены те же русский язык и базовая математика как обязательные предметы, а также несколько на выбор. Среди «избранных» лидируют профильная математика, обществознание и информатика.

По словам Ирины Замятиной, в этом году на медали претендуют 133 выпускника – это на десять больше, чем по факту получилось в 2022 году. Сколько медалистов будет в 2023 году – узнаем ближе к августу, когда завершатся все экзамены, их проверки и апелляции.

Стоит отметить и то, что в этом году за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, счастливчик получит из бюджета округа премию в 100 тысяч рублей (раньше было всего 20 тысяч), о чем рассказал директор департамента образования и науки ХМАО-Югры Алексей Дренин. Но при этом подход у организаторов аттестации довольно жесткий – за честностью сдачи экзаменов будут следить крайне тщательно, а наказание за различные хитрости может прийти позже в виде неприятных новостей.

«Система видеонаблюдения направлена на то, чтобы участники прошли ГИА максимально честно и объективно. Если кто-то воспользовался запрещенными материалами, пронес шпаргалки и смог списать, это не значит, что его действия останутся незамеченными. После экзамена все видеозаписи тщательно пересматриваются. Особое внимание уделяют зонам риска. У нас есть специальная методология идентификации участников, которые в них попадают, и уверяю, большая часть нарушителей будут выявлены. Это произойдет в сентябре, результаты будут аннулированы, и виновники будут отчислены из вузов», – предупредил Алексей Дренин.

При поддержке администрации Сургута


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