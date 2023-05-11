В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим

У сургутян после выхода из долгой и снежной зимы зачастую возникает стремление отметить эту радость, совпавшую с майскими праздниками, поездкой на дачу с непременной жаркой шашлыков. Но есть проблема – и тут погода вносит свои коррективы, только опосредованно. Дело в том, что Югра с 28 апреля находится в особом противопожарном режиме, который накладывает ограничения на разведение открытого огня, и не только. Все подробности – в материале «НГ».

С начала года в Сургуте произошло 114 пожаров, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. К сожалению, без жертв не обошлось – в городе от огня погиб один человек, пострадали четверо. Почти половина всех возгораний пришлась на жилой сектор – 16 инцидентов случились в многоквартирных домах и 40 – в садово-огороднических товариществах. Ущерб превысил 450 тысяч рублей.

«С 28 апреля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры установлен особый противопожарный режим, на период действия которого запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, применять открытый огонь, проводить пожароопасные работы, в том числе, использовать мангалы, – рассказывает начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев. – В настоящее время усилена профилактическая работа с населением, ведется разъяснительная работа по пожарной безопасности. Работает группа контроля за соблюдением требований закона, которая использует, в том числе, квадрокоптер. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности».

По его словам, постановлением администрации города утвержден план тушения лесных пожаров, а также меры по обеспечению охраны местных лесов. В полной готовности находятся 240 человек личного состава и 95 единиц техники, причем это не предел – в случае серьезных проблем город сможет подтянуть дополнительные силы и средства. И дело не только в лесах – например, управляющие компании должны будут в течение мая провести месячник по профилактике возгораний в жилом фонде.

«В случае ухудшения лесопожарной обстановки население Сургута будет проинформировано об этом через СМИ, а также может быть введен запрет на посещение гражданами лесов, – продолжил Андрей Рачев. – Сейчас этого запрета нет, так как действует первый класс пожарной опасности, но если ситуация ухудшится настолько, что этот класс будет повышен до четвертого – леса для граждан будут закрыты».

В переводе все это означает, что выехать на природу или даже собственный дачный участок и жарить там шашлыки нельзя– как минимум, до момента, пока не будет снят особый противопожарный режим. То есть фактически готовить мясо на открытом огне могут только предприятия общепита (соблюдающие правила пожарной безопасности), а для сургутян открыта только опция – закупить готовый продукт и ехать с ним на место отдыха.

Почему все так сурово, спросят наши читатели – неужели обстановка с лесными пожарами действительно такая страшная? Ведь снег сошел только недавно, какой может быть огонь в лесах? Оказывается, не все так спокойно, как может показаться городским жителям. «В весенне-летний пожароопасный период множество возгораний происходит в результате сжигания мусора, сухой растительности, и это, как показывает печальный опыт, зачастую приводит к распространению огня по большой площади, – рассказывает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту УНД и ПР главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, подполковник внутренней службы Александр Стрелов. – С начала года на территории Югры произошло 25 лесных пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, из-за этого были уничтожены 695 гектаров леса. В то время как за аналогичный период 2022 года было 14 случаев возгорания и площади пожаров достигли только 284 гектаров».

Поэтому в Сургуте развернулась большая работа по подготовке к пожароопасному сезону. Сотрудники пожарного надзора провели проверки всех городских систем, готовность муниципальной власти, серьезное внимание уделили дачам – особенно, тем домам и участкам, которые прилегают к лесным массивам. Опять же, многие не в курсе, но владельцы дачных участков обязаны самостоятельно обеспечить противопожарную безопасность, иначе им грозит ответственность.

«Например, участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения – это может быть емкость с водой или огнетушитель. После схода снега и вплоть до установления устойчивой дождливой погоды осенью собственники граничащих с лесом участков должны чистить и вывозить сухую траву, валежник, низкую растительность, мусор и прочие горючие материалы на полосе не менее 10 метров от леса», – продолжает Александр Стрелов. Тут стоит добавить, что частник будет нести ответственность за свою землю, а если к лесам прилегают территории, которые принадлежат всему кооперативу – значит, наведением порядка на них должно заняться руководство товарищества.

В целом это значит, что просто взять и пожечь сухую траву, как это делают многие в России, нельзя – ее нужно собирать и вывозить, как и прочий мусор. А особый противопожарный режим – это еще и время тщательного контроля над соблюдением всех связанных с этой сферой норм и правил. Штрафы не маленькие – в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 20.4 – «Нарушение правил пожарной безопасности». Если при действующем особом противопожарном режиме вас просто поймают на несоблюдении каких-то норм – это встанет в 20 тысяч рублей. Но если из-за вас начнется пожар, который приведет к повреждению чужого имущества или легкому ущербу для здоровья людей – сумма вырастет до 50 тысяч. Если же ущерб окажется более серьезным – это уже уголовная статья 168, которая предусматривает и реальный срок заключения.

Но и это не все. Беспокойство огнеборцев вызывают дачные поселки – там далеко не всегда обеспечена инфраструктура для тушения пожаров. Например, на весь Сургут установлены почти 1 650 пожарных гидрантов и 180 пожарных водоемов, а вот в садово-огороднических товариществах все далеко не так хорошо. «У нас есть 48 кооперативов, которые находятся за пределами нормативного времени прибытия пожарного расчета, и из них 32 либо недостаточно обеспечены водой для тушения огня, либо подобной инфраструктуры там вообще нет», – отметил замначальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Югре Анатолий Белоус.

А правила такие – если в кооперативе или товариществе менее 300 участков, то там должен быть создан пожарный водоем измещением от 25 до 60 кубометров, а также площадкой с твердым покрытием и площадью 12 на 12 метров – чтобы техника могла подъехать и развернуться. Если же кооператив больше 300 участков – воды для нужд пожарных должно быть не менее 60 кубометров. При наличии рядом реки или другого естественного водоема можно построить ту самую площадку 12х12 метров прямо на берегу – этого хватит.

«Уважаемые граждане! В случае если вы обнаружите нарушения правил противопожарной безопасности – кто-то разводит костры, поджигает отходы или сухую траву, не занимается расчисткой своей территории от горючих материалов – убедительно прошу вас звонить по номеру 112 и сообщать об этом, – обратился к аудитории сургутских СМИ Александр Стрелов. – От себя лично хочу призвать граждан к соблюдению правил безопасности и потерпеть немного, пока особый противопожарный режим не будет снят. Обычно это происходит, когда появляется зеленая растительность, так что осталось ждать недолго. Тем более, что с 1 марта правила по обращению с огнем были смягчены. Необходимо только дождаться. В ином случае, вы знаете, только в этом году в Свердловской области сгорели или пострадали порядка 195 домов, в Омской и Новосибирской областях – около 40 домов. Поэтому мы призываем к порядку».

При поддержке администрации Сургута