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Уличное освещение в Сургуте планируют модернизировать по концессии

В Сургуте планируют заключить концессию на 20 лет для замены уличного освещения

Уличное освещение в Сургуте планируют модернизировать по концессии
Фото: ru.freepik.com

Власти Сургута планируют заключить концессию на модернизацию уличного освещения. Предполагается, что контракт заключат на 20 лет. Инвестором может выступить ООО «Сургутские городские электрические сети». Об этом сообщает издание faktologia.com.

Подрядчик предлагает построить порядка 50 километров новых сетей, заменить около 5000 уличных фонарей и установить около 2000 новых светильников. Объем инвестиций составит около 430 млн рублей. Всего планируется вложить в этот проект 5,7 млрд рублей.

Отмечается, что администрация принимает и другие предложения до 13 июня.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 82, комментариев: 0
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