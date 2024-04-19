Андрей Филатов получил благодарность от губернатора ХМАО

Главу Сургута Андрея Филатова наградили благодарностью губернатора ХМАО - Югры. Награду мэру сегодня, 19 апреля, вручила глава региона Наталья Комарова, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Награду вручила глава региона Наталья Владимировна Комарова на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске. Глава города получил Благодарность за эффективную и добросовестную работу», - сказано в сообщении.

Андрея Филатова избрали мэром Сургута в 2021 году. В прошлом году Сургут стал лучшим городом российского Севера по оценке качества жизни, согласно рейтингу, составленному Финансовым университетом при правительстве России.