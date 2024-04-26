В турнире по хоккею на валенках приняли участие 4 команды сургутских предприятий

В турнире по хоккею на валенках, прошедшем на ледовой арене «Титан», приняли участие 4 команды городских предприятий: филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, филиал «СургутскаяГРЭС-2» ПАО «Юнипро», АО «Россети Тюмень» и ПАО Сбербанк. Организатором турнира выступил профсоюзный комитет Сургутской ГРЭС-2.

Команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» выиграла все три игры хоккейного турнира.

Все команды показали отличную игру и были поощрены кубками и дипломами. Награду лучшего игрока турнира вручили Антону Халецких, команда Сургутской ГРЭС-2. Лучшим вратарем признали Виктора Пермякова, Сургутская ГРЭС-1. Лучшим нападающим стал Виктор Грицай, Сбербанк, а лучшим защитником –Никита Сарбаев, Россети.

Антон Халецких, игрок команды Сургутская ГРЭС-2:

- Хорошие соперники, замечательный, традиционный уже турнир. У нас отличная, сыгранная команда, за счет этого и удалось победить.

Сергей Адаменко, методист по спорту Сургутской ГРЭС-2:

- Главное в таких турнирах – это не столько победа, сколько сама игра. Это спортивный праздник, отличная возможность для неформального общения.

В завершении команды поблагодарили болельщиков, активно поддерживавших хоккеистов на протяжении всего турнира.