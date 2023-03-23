В Сургуте часть муниципальных парковок передадут предпринимателям

Администрация Сургута решила передать часть парковок, находящихся на балансе муниципалитета, представителям малого и среднего бизнеса и физическим лицам – это позволит обязать новых владельцев ухаживать и ремонтировать данные участки за свой счет и сэкономить порядка 25 миллионов бюджетных денег. Информацию об этом огласили в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Предлагается разместить сообщение о намеренной передаче парковок на сайте администрации и рассылка потенциальным интересантам. Прием заявок на заключение договора о безвозмездном пользовании будет проходить в течение 10 дней с момента публикации сообщения. Также рекомендовано проводить аукцион при наличии конкурирующих заявок. При отсутствии заявок участок продолжат содержать за счет бюджета Сургута», – прокомментировала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова, отметив, что доступ к парковочным местам останется свободным для всех сургутян.

Депутат Владимир Болотов поинтересовался возможностью создания платных парковок: «Вы же в курсе, что муниципалитет разработал проект поправок, предполагающие уменьшение требований к количеству машиномест при строительстве жилых домов? Если я не ошибаюсь, это комплексная мера, в составе которой идут и платные парковки, и развитие общественного транспорта, и работа эвакуаторов. А вы платные парковки вводить не хотите. Почему вы пришли к выводу, что это не эффективный механизм?» – спросил он.

Данное предложение решено рассмотреть во время следующего заседания комитета.