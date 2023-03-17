Власти Сургута отметили снижение правонарушений в части незаконной уличной торговли

Число правонарушений в части несанкционированной уличной торговли в Сургуте снизилось. Рейдовые мероприятия проводят минимум два раза в неделю, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Несанкционированной уличной торговли снижается, стихийные места торговли по проспекту Ленина, 35 («Агентство воздушных сообщений), улице Студенческая, 18 (Сургутская городская клиническая поликлиника №1) в настоящее время ликвидированы», − рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день традиционные места незаконной уличной торговли расположены на следующих территориях:

улица 30 лет Победы, д. 7, ТЦ «Строитель»;

проспект Комсомольский, д. 21, маг. «Москва»;

улица Игоря Киртбая, д. 10/1, поликлиника «Нефтяник»;

поселок Дорожный, улица Замятинская, поворот на ДНТ «ДРУЖБА»;

улица Дальняя, поворот на городское кладбище;

проспект Ленина, 59-61, УБР.

Отметим, за незаконную уличную торговлю на граждан накладывается административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Должностные лица вынуждены заплатить чуть больше − от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, юридические лица − от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Жители Сургута могут сообщить о незаконной торговле в контрольное управление городской администрации, а также в дежурную часть УМВД России по Сургуту.