Аэропорт Ханты-Мансийска переходит на автоматические шлагбаумы и платную парковку

Со 2 марта 2026 года парковка в аэропорту Ханты-Мансийска станет платной. Сейчас на территории аэровокзала тестируют автоматические шлагбаумы, пока проезд остается бесплатным, однако в ближайшие дни въезд начнут строго регулировать, сообщил телеканал «Югра».

Система работает автоматически: водитель подъезжает к шлагбауму, камера считывает номер автомобиля, после чего проезд открывается. По замыслу организаторов, это позволит сократить хаотичное скопление машин и упорядочить движение возле терминала.

Бесплатно находиться на парковке можно будет 20 минут. Далее стоимость составит 300 рублей в час ‒ если стоянка длится менее четырех часов. За более продолжительное размещение автомобиля, в том числе за сутки, придется заплатить 1 200 рублей.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и люди с инвалидностью смогут парковаться бесплатно. Ветеранам боевых действий предоставят скидку 50%.

Аналогичная система уже действует в аэропортах Сургута и Нижневартовска, а также в Салехарде, Новом Уренгое и Тюмени.