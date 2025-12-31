16+
В столице Югры ввели в эксплуатацию новый корпус окружного лицея информационных технологий

Фото t.me/stroyka_ugra

В Ханты-Мансийске введен в эксплуатацию новый учебный корпус Окружного лицея информационных технологий. Лицей будет работать в формате кампуса: здесь планируют обучать 350 одаренных детей, при этом 109 учащихся смогут проживать в общежитии при учебном корпусе. Отмечается, что такой формат рассчитан, в том числе, на школьников из отдаленных территорий региона, пишет «Стройкомплекс Югры».

Программа лицея сформирована с учетом стандартов образовательного центра «Сириус» и федерального проекта «Код будущего». В числе заявленных направлений обучения — программирование беспилотников, информационная безопасность, техническое моделирование и VR-технологии.

В новом корпусе предусмотрены учебные аудитории, IT-хаб, центр виртуальной реальности, библиотека-медиацентр, а также спортивный и актовый залы.


31 декабря 2025 в 14:33, просмотров: 801, комментариев: 0
