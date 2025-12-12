Ярмарка «Товары земли Югорской» проходит в 30-й раз

В Ханты-Мансийске проходит 30-я выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», приуроченная к 95-летию Югры. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своём официальном телеграм-канале.

Юбилейная экспозиция развернулась на площадке КВЦ «Югра-Экспо» и собрала 267 предприятий малого и среднего бизнеса из всех муниципальных образований округа, а также производителей из Донецкой Народной Республики. На ярмарке представлены продукты питания, изделия перерабатывающей промышленности, ремесленные товары и другая продукция, которую уже знают и за пределами региона.

Глава региона отметил, что выставка-ярмарка позволяет не только приобрести качественные товары, но и «прикоснуться к истории», увидеть, как традиции, мастерство и современные технологии формируют будущее Югры. В рамках мероприятия он пообщался с предпринимателями и попробовал их продукцию, подчеркнув, что многие бренды уже зарекомендовали себя на всероссийском уровне.

Особым событием первого дня стало вручение пяти югорским компаниям сертификатов соответствия стандартам органической продукции. Знаки качества производителям вручил заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Александр Чумак. По словам губернатора, это прямое подтверждение высоких стандартов, надёжности югорских предпринимателей и безопасности их товаров.

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» будет работать до 14 декабря. У жителей и гостей Ханты-Мансийска есть возможность лично познакомиться с местными производителями, поддержать региональный бизнес и «почувствовать подлинный вкус и дух Югры».