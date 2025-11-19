Югорская компания получила международное признание за архитектурную подсветку собора

Архитектурное освещение «Кафедрального собора Воскресения Христова» в Ханты-Мансийске получило Почетное упоминание на международной премии LIT Lighting Design Awards 2025. Проектом занималась компания «Юсупов | Архитектурное освещение», которая регулярно участвует в российских и международных конкурсах в сфере архитектурного света.

Работу югорской компании оценили в категории «Световой дизайн религиозных и духовных объектов». Жюри отметило качество реализации, работу со сложной архитектурой и художественный подход к освещению.

Ведущий дизайнер проекта ‒ Павел Шамисов. Как отметили в компании, архитектурный свет собора создавался с учетом эстетики здания и особенностей культурного контекста.

LIT Lighting Design Awards ‒ международная премия, учрежденная в 2017 году. Она ежегодно отмечает проекты в области светового дизайна, архитектурной подсветки и световых технологий со всего мира.