Депутат думы Ханты-Мансийска попал под уголовное дело по подозрению в растрате

В отношении депутата думы Ханты-Мансийска Сергея Андрейченко, ранее занимавшего должность генерального директора АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате муниципального имущества в особо крупном размере, пишет sitv.ru.

По данным прокуратуры Югры, в декабре 2022 года Андрейченко, достоверно зная реальную стоимость имущества, находившегося на балансе предприятия, продал его по заниженной цене фирме, принадлежащей его родственнице. Сделка, как считают проверяющие, была совершена умышленно и с личной выгодой.

«Следственным органом в отношении бывшего руководителя АО „Рыбокомбинат Ханты-Мансийский“ возбуждено уголовное дело по п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности) и по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Югры.

Материалы проверки, проведённой надзорным ведомством, переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры округа.