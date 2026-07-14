В Югре продлят и расширят запрет на работу мигрантов по патентам

В Югре еще на год продлят запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра». Перечень ограничений дополнят тремя направлениями: производством хлеба и мучных кондитерских изделий, складированием и хранением, включая пункты выдачи заказов, а также работой в сфере культуры, спорта и досуга.

Решение приняли с учетом особенностей регионального рынка труда. Власти рассчитывают, что ограничения помогут сохранить баланс трудовых ресурсов, увеличить занятость россиян, улучшить условия труда и повысить зарплаты.

В пояснительной записке к постановлению говорится: «Запрет на привлечение иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности является одной из наименее затратных для регионального бюджета мер формирования рабочих мест для граждан России».

Продление ограничений поддержало большинство участников опроса среди жителей и работодателей на платформе обратной связи. Аналогичные результаты показало социологическое исследование «Открытого региона».

Сейчас в округе мигрантам, работающим по патентам, запрещено трудиться в 27 сферах. Среди них — розничная торговля табачной и алкогольной продукцией, производство продуктов и детского питания, пассажирские перевозки.

По данным Тюменьстата, среднемесячная зарплата работников в отраслях, где действуют ограничения, за прошлый год выросла. Закрывать потребность в кадрах работодатели могут за счет соискателей, состоящих на учете в службе занятости, и выпускников профессиональных учебных заведений.

Запрет не распространяется на иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство в России, а также на граждан Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Соблюдение требований контролирует полиция. В прошлом году правоохранители выявили 190 нарушений, за первые пять месяцев текущего года — 94.